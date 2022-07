Superbohaterowie od dawna wzbudzają podziw i aktualnie to jedne z ulubionych postaci wśród miłośników popkultury. Dokładnie tak samo jest z serią X-Men. Kolejność oglądania tych produkcji może na początku wydawać się skomplikowana, jednak jest to historia zdecydowanie warta poznania. Przeżyjmy tę przygodę razem, przedstawimy Ci chronologię oglądania!



X-Men - kolejność oglądania

Jeżeli zastanawiasz się jak oglądać i od czego zacząć, to dobrym pomysłem może być rozpoczęcie od dwóch filmów w reżyserii Bryana Singera. Są to fantastyczne historie, w których głównych rolach mają występują mutanci, posiadający nienaturalne umiejętności! Kolejne części to filmy z lat 2011-2019, które skupiają się na postaciach Profesora X i Magneto. Dlatego w kwestii filmów musisz na pewno sprawdzić takie filmy jak X-men: pierwsza klasa, następne to przeszłość która nadejdzie, apocalypse i mroczna Phoenix. Dwa pierwsze filmy opierają się na Charlesie Xavierze, oraz Magneto. Następnie części to tradycyjnie ratowanie świata, jednak w jakim stylu! Teraz już znacie X-men i kolejność oglądania głównych filmów.

Przygody innych mutantów

Century Fox oprócz pokazywania przygód całych grup mutantów, ale wyprodukowało także filmy które przedstawiają pojedynczych mutantów i pokazują ich odrębne historie. Powstało 5 filmów z których 3 skupiają się na Wolverinie, a dwie o Deadpooolu.